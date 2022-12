Ariana Grande: Weihnachtsgeschenke für Kinder in Manchester

Auch mehr als fünf Jahre nach einem Terroranschlag nach einem Konzert Ariana Grandes (29) in Manchester denkt die US-Sängerin an die Menschen - und insbesondere die Kinder - in der englischen Stadt. Wie die Wohltätigkeitsorganisation RMCH Charity in den sozialen Medien mitgeteilt hat, hat Grande Geschenke gespendet, die an Weihnachten an junge Patientinnen und Patienten in mehreren Krankenhäusern verteilt wurden.