Ariana Grandes Bruder Frankie hat geheiratet

Ariana Grandes Bruder Frankie Grande (39) ist ein verheirateter Mann. Bei Instagram hat der Schauspieler, Sänger und YouTuber Hochzeitsbilder mit Partner Hale Leon geteilt und verraten, dass das Paar bereits am 4. Mai Ja gesagt hat. «Ich darf vorstellen: Mr. & Mr. Grande! Überraschung! Wir haben bei einer kleinen intimen, galaktischen Zeremonie in meinem Familienhaus in Florida geheiratet», schreibt er zu den Fotos, auf dem besondere «Star Wars»-Gäste und ein projizierter Sternenhimmel zu sehen sind. Grande kündigt zudem an, dass in den kommenden Monaten noch ein Hochzeitsball mit all den Freunden des Paares geplant sei.