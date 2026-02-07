Ariel raus an Tag 15: Im Dschungelcamp hat sie sich «alleine gefühlt»

An Tag 15 hat es für Ariel (22) nicht mehr gereicht: Völlig überraschend für die Zuschauer – aber vor allem auch für sie – flog sie wegen zu weniger Anrufe aus dem Dschungelcamp. So schwer der Kummer über den Exit nur einen Tag vor dem Halbfinale auch ist: Besonders dürfte Ariel die Tatsache stören, dass Gil Ofarim (43) trotz aller Kritik länger als sie am Lagerfeuer sitzt. Während ihrer Zeit im Dschungelcamp hatte sie ihn vielfach mit dem Davidstern–Skandal konfrontiert – und stand damit teils ziemlich alleine da. Das war für sie auch «das Schlimmste» an der ganzen Show, erklärt sie im Exit–Interview.