Ariel will Tochter zu den «Bachelorette»-Dreharbeiten mitnehmen

«Ich freue mich sehr», sagt Ariel (22) über ihren nächsten Job im Reality–TV als neue Schweizer «Bachelorette». In ihrer Instagram–Story verriet sie am Montagabend weitere Details über das Projekt.
Sie nimmt ihre Tochter mit zum Dreh
So erzählte die Dschungelcamperin, dass der Dreh noch nicht gestartet ist und interessierte Männer sich noch «für mich» bewerben könnten. Zudem reagierte sie auf kritische Kommentare, wo sie eigentlich ihre kleine Tochter lässt. «Ich werde meine Tochter mit zu den Dreharbeiten nehmen und dort auch bewusst Zeit mit ihr verbringen. Man arbeitet dort nicht rund um die Uhr, es gibt auch freie Zeiten, und meine Familie wird dabei sein», schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto mit dem Mädchen. Wo die «Bachelorette» auf die Suche nach ihrem Traummann geht, wurde noch nicht bekannt gegeben.
Ariel ist sich aber sicher: «Ileyna wird dort eine wunderschöne Zeit haben, vor allem wertvolle Familienzeit.» Das alles sei auch mit ihrem Ex–Partner «auf erwachsene, verantwortungsvolle und elterliche Weise abgesprochen». So freue sie sich «unglaublich» auf das Abenteuer und die gemeinsame Zeit.
2024 wurde sie Mutter
Mit Giuliano Heidiger, der selbst schon bei «Die Bachelorette» dabei war, nahm Ariel 2023 bei RTL+ an «Love Fool» teil. Seitdem absolvierte sie schon etliche TV–Shows. Sie trat etwa unter anderem in «The 50» sogar unter seinem Nachnamen auf, obwohl das Paar nie verheiratet war. Nach der Geburt von Tochter Ileyna Amani im Jahr 2024 trennte sich Ariel von Giuliano. Im diesjährigen Dschungelcamp sorgte sie mit ihrem lauten Auftreten für viel Aufsehen und Sendezeit. In «Reality Queens» stöckelt sie seit Anfang Februar «Auf High Heels durch den Dschungel».
Am Montag bestätigten Ariel und die Plattform realityschweiz in einem geteilten Post auf Instagram, dass sie die nächste Schweizer «Bachelorette» wird.