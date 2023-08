«Arielle, die Meerjungfrau» im September bei Disney+ verfügbar

So lief «Arielle, die Meerjungfrau» im Kino

«Arielle, die Meerjungfrau» mit Schauspielerin Halle Bailey (23) in der Hauptrolle war am 26. Mai 2023 weltweit in den Kinos gestartet. Nach «Pinocchio» und «Peter Pan & Wendy», die direkt bei Disney+ starteten, war «Arielle» die erste Disney-Neudeutung seit längerem, die exklusiv im Kino lief. «Cruella» war zuvor parallel zum Kinostart beim Streamingdienst gestartet.