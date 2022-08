«Arielle, die Meerjungfrau»-Sprecherin Pat Carroll ist tot

Bekannt wurde Carroll hauptsächlich mit «Arielle, die Meerjungfrau». In dem Disney-Film von 1989 sprach und sang sie im Original die böse Seehexe Ursula. Carroll bezeichnete die Zauberin - halb Mensch, halb Oktopus - als eine ihrer Lieblingsrollen. Sie lieh Ursula in diversen Ablegern ihre Stimme: In der gleichnamigen Prequel-Serie, in Computerspielen oder für Attraktionen in Disney-Themenparks. Carroll kehrte 2000 für «Arielle, die Meerjungfrau 2» zurück, der fürs Heimkino gedrehten Fortsetzung. Darin sprach sie Ursulas Schwester Morgana.