Wird «Arielle, die Meerjungfrau» zum Erfolg?

Es wird erwartet, dass «Arielle, die Meerjungfrau» an den Kinokassen überzeugt. Aktuellen Hochrechnungen zufolge wird das Remake des Zeichentrick-Klassikers von 1989 an seinem Startwochenende 110 Millionen US-Dollar einspielen, wie Deadline berichtet. In den USA kommt der Film am 26. Mai in die Kinos, in Deutschland einen Tag früher.