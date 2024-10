Armin Mueller-Stahl mit Prinz-von-Preussen-Preis ausgezeichnet

Als Brückenbauer zwischen den künstlerischen Metiers gewürdigt

Die Preisverleihung fand am Sonntag, 6. Oktober, im Rahmen der Gala «Ein Lied geht um die Welt» im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin statt. Der Schauspieler, der unterem durch die «Budenbrooks» bekannt ist, beherrsche die künstlerischen Metiers «allesamt meisterhaft», wie es in der Urkunde lobend heisst. Er sei ein prominenter «Brückenbauer» zwischen diesen Metiers und biete dem Publikum damit einen «aussergewöhnlichen künstlerischen Ansatz».