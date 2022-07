Arnold Schwarzenegger: Aus der Steiermark zum jüngsten Mr. Olympia

Arnold Alois Schwarzenegger, so sein voller bürgerlicher Name, kam am 30. Juli 1947 in Thal in der österreichischen Steiermark zur Welt. Seine Mutter (1922-1998) war Hausfrau, sein Vater (1907-1972) Gendarm und ehemaliger SA-Haupttruppenführer. Nachdem er die Hauptschule besuchte und seinen Wehrdienst absolvierte, wanderte er 1968 im Alter von 21 Jahren in die USA aus - damals waren seine Englischkenntnisse noch sehr dürftig. Ein späterer Abschluss in Wirtschaftslehre gelang ihm trotzdem.