Arnold Schwarzenegger: Diese Nacktszene kommt nicht überraschend

Arnold Schwarzeneggers (77) Sohn Patrick (31) ist offenbar in der kommenden dritten Staffel von «The White Lotus» nackt zu sehen. Der 77–Jährige schrieb auf Instagram zu einem Foto von sich und dem Nachwuchsstar: «Ich war so aufgeregt, eine Pause von den Dreharbeiten zu machen, um @patrickschwarzenegger bei der Premiere von ‹The White Lotus› Staffel 3 zu feiern. Was für eine Show! Ich könnte behaupten, dass ich überrascht bin, dass er eine Nacktszene hat, aber was soll ich sagen – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.»