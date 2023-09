Nach dem lebensrettenden Eingriff musste sich Schwarzenegger an die neue Situation gewöhnen. «Du kannst nicht die Zeit zurückdrehen», sagte der Schauspieler in dem Video. Er musste sich anpassen an die «Katastrophe», in die er geraten war. Schliesslich standen die Dreharbeiten zu «Terminator: Dark Fate» bevor, dem sechsten Teil der Action–Saga.