Arnold Schwarzenegger: «Mein Plan ist es, ewig zu leben»

«Es war mein Versagen»

Dass er in seiner neuen Serie «Fubar» (Netflix-Start am 25. Mai 2023) einen älteren CIA-Agenten spiele, der aufgrund einer Affäre in Scheidung lebe, fühle sich für ihn zuweilen «wie in einem Dokumentarfilm» an. Der Unterschied sei jedoch, dass er das Fremdgehen in der Serie nicht als Betrug ansehe. Dies sei in Wirklichkeit bei ihm anders, das Scheitern seiner eigenen Ehe beruhe allein auf seinem «Versagen».