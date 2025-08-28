Arnold Schwarzenegger: «Mit 15 habe ich auf Baustellen geschuftet»

Er hat als Schauspieler, Bodybuilder und Politiker Karriere gemacht: Seine ersten Jobs hatte Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (78) aber auf Baustellen. «Handwerk war mein Job, mit dem ich Geld verdient habe», verrät die Action–Ikone. In einem neuen Werbespot kehrt der 78–Jährige nun zu diesen Wurzeln zurück. Gemeinsam mit seinem Kollegen und guten Freund Ralf Moeller (66) wirbt er für die Heimwerkermarke Parkside. Moeller ist bereits seit zwei Jahren für die Lidl– und Kaufland–Marke im Einsatz. Sogar Schwarzeneggers Esel Lulu und Zwergpony Whiskey sind in dem humorvollen Clip zu sehen.