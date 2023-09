Arnold Schwarzenegger schwärmt über seine Partnerin Heather Milligan

Er bewundere seine Freundin dafür, dass sie es mit Studentenkrediten und Jobs wie Barkeeperin durch das College und einen Master–Abschluss in Betriebswirtschaft geschafft habe. Auch sei sie die «treibende Kraft» in ihrer Familie und habe sich um ihre Eltern gekümmert, die beide an Krebs erkrankt waren. Zuletzt habe sich Milligan um die Pflege ihrer Grossmutter gekümmert. «Jeden Abend telefoniert sie mindestens eine halbe Stunde mit ihr. So lernt man einen Menschen kennen – das Herz, das er hat.»