Arnold Schwarzenegger: So machen seine fünf Kinder Karriere

Das Vater–Sohn–Duo soll heute häufig zusammen im Fitnessstudio zu sehen sein: Joseph ist inzwischen Bodybuilder und Fitness–Model und nennt seinen Vater den «besten Trainingspartner der Welt». Der Absolvent der «Pepperdine University» hat aber noch weitere Standbeine, wie sein Vater einmal in den sozialen Medien verriet. «Du schlägst im Fitnessstudio, in deiner Immobilienkarriere und in der Schauspielerei ein», schrieb der Hollywoodstar zu gemeinsamen Bildern. Baena war 2022 ein Kandidat der TV–Tanzshow «Dancing With the Stars» und neben Morgan Freeman (87) und Luke Hemsworth (44) in dem Film «Gunner» zu sehen. Auch in einer Folge der Mystery–Fernsehserie «X–Factor: Das Unfassbare» wirkte er in einer Episodenrolle mit.