Arnold Schwarzenegger: So steht es um seine Kultfilm-Fortsetzungen

Er will in «King Conan» wieder zu Conan dem Barbaren werden. Es gibt ein Drehbuch zu einer «Phantom Kommando»–Fortsetzung. Und auch ins «Predator»–Universum wird Arnold Schwarzenegger (78) möglicherweise zurückkehren, gab die steirische Eiche selbst am Wochenende sehr zur Freude zahlreicher Fans in aller Welt bekannt. Die drei Projekte sind jedoch nicht die einzigen Kultfilm–Fortsetzungen Schwarzeneggers, über die in den vergangenen Jahren berichtet wurde.