Arnold Schwarzenegger spendet Millionen für Brandopfer in Los Angeles

Arnold Schwarzenegger (77) kündigt eine Spende von einer Million Dollar (umgerechnet 960.000 Euro) an. Auf seinem Instagram–Account gab der Schauspieler am 21. Januar bekannt, die Geldsumme an drei verschiedene Organisationen, die sich für die Feueropfer in Los Angeles einsetzen, zu verteilen. Die Spende werde er aus eigener Tasche finanzieren. «Ich mag es nicht, wenn Unternehmen oder reiche Leute ihre Fans bitten, für sie zu spenden», so Schwarzenegger.