Arnold Schwarzenegger: «‹Terminator› ist Realität geworden»

«Es ist nicht mehr fantasievoll oder futuristisch»

Der Filmheld stellte bei der Veranstaltung «An Evening with Arnold Schwarzenegger» am 28. Juni in Los Angeles ein neues Fotobuch vor. Wie «People» berichtet, kam er dabei auch auf seinen berühmten Film und künstliche Intelligenz zu sprechen. "Heute haben alle Angst davor, wohin das führen wird. Und in diesem Film, in 'Terminator', sprechen wir darüber, dass die Maschinen sich ihrer selbst bewusst werden und die Macht übernehmen."