Arnold Schwarzenegger: Weihnachten mit betrogener Exfrau

In seiner Netflix–Dokumentation «Arnold» aus dem Jahr 2023 erinnerte sich Schwarzenegger an den Moment, als die Wahrheit ans Licht kam. Bei einer Paartherapie habe die Beraterin gesagt, Shriver wolle etwas Konkretes wissen – ob er der Vater von Joseph sei. «Ich dachte, mein Herz bleibt stehen», gestand der frühere Gouverneur von Kalifornien. «Und dann sagte ich die Wahrheit.»