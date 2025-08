Arnold Schwarzeneggers «Fubar» nach zwei Staffeln abgesetzt

Doch die zweite Staffel, die am 12. Juni 2025 startete – mehr als zwei Jahre nach der ersten – erreichte bei weitem nicht die gleichen Zuschauerzahlen. Zwar schaffte es die Serie laut dem Branchenmagazin in der Woche nach der Premiere noch ins Mittelfeld der Top 10 der englischsprachigen Netflix–Serien, belegte dann aber in der Woche darauf Platz zehn und fiel dann wieder aus der Top 10 heraus.