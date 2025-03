Arnold und Patrick Schwarzenegger: So ähnlich sind sich Vater und Sohn

Wer mit dem Nachnamen Schwarzenegger durch die Traumfabrik wandelt, sorgt ganz automatisch für Aufsehen und gewisse Assoziationen. So mögen die Nepotismus–Unkenrufe bei einem so auffälligen, einmaligen und erfolgsbehafteten Familiennamen womöglich noch etwas grösser als bei anderen Kindern berühmter Eltern sein. Im Fall von Patrick Schwarzenegger (31) wirken derartige Vorwürfe jedoch zunehmend missgünstig. «Arnie» sei nicht nur stets ein strenger Vater gewesen, beteuerte sein Sohn unlängst in einem Interview. Seit jeher lautet das Kredo des Weltstars zudem: Nur wer hart (an sich) arbeitet, wird auf lange Sicht Erfolg haben. Patrick Schwarzenegger scheint diese Weltanschauung vererbt und verinnerlicht zu haben – und mit 31 Jahren nun an dem Punkt angelangt zu sein, deren Früchte zu ernten. Doch es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten und manch feinen Unterschied zwischen Vater und Sohn.