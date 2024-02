«Arrow»-Star Stephen Amell spielt die Hauptrolle im «Suits»-Spin-off

Neue Anwalts–Abenteuer in Los Angeles

In «Suits: L.A.» verlagert sich die Handlung von New York an die Westküste der USA. Unter der Leitung von Ted Black (Stephen Amell) kümmert sich ein neues, auf Straf– und Unterhaltungsrecht spezialisiertes Anwaltsteam um spannende Fälle in Los Angeles. Die neue Serie wurde von Aaron Korsh (57), dem Schöpfer der Originalserie, entwickelt und soll von diesem auch als ausführender Produzent betreut werden. Den Berichten zufolge werden die Dreharbeiten für das Projekt bereits im März beginnen. Neben der Besetzung der Hauptrolle mit Amell wurden bislang noch keine weiteren Castings bekanntgegeben.