«Arschlochnummer» sorgt für Ärger bei «Bauer sucht Frau International»

Marco verpasst Umarmungsgelegenheit

An anderen Höfen läuft es harmonischer. Auch da andere Bauern nur eine Hofdame eingeladen haben. Der ebenfalls in Namibia ansässige Marco (38) führt seine Sabine (41) zu einem Campingtrip in die Wildnis. Sie ist von dem Anblick der Natur so ergriffen, dass sie anfängt zu weinen. Wie bereits bei ihrer Fahrt zu der Farm, als kuschelnde Giraffen sie zu Tränen rührte. Marco hätte Sabine gerne in den Arm genommen, verpasst aber die Chance.