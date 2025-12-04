Arzt von Matthew Perry zu 30 Monaten Haft verurteilt

Der Tod von Matthew Perry (1969–2023) zieht weitere juristische Konsequenzen nach sich. Ein Arzt, der dem beliebten «Friends»–Star das Narkosemittel Ketamin beschafft hatte, wurde nun zu einer Haftstrafe verurteilt. Salvador Plasencia muss für 30 Monate hinter Gitter, wie die US–Staatsanwaltschaft für den Zentralbezirk Kalifornien am Mittwoch, dem 3. Dezember, laut «People» mitteilte. Der 42–Jährige aus Santa Monica hatte sich zuvor in vier Anklagepunkten wegen der Verteilung von Ketamin schuldig bekannt.