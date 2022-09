Arztbesuche in Deutschland: Sarah Harrison spricht über Diagnose

Sie verzichte mittlerweile seit sechs Tagen auf Produkte mit Gluten und ihr gehe es von Tag zu Tag besser. «Ich habe wieder Appetit, ich kann essen, meine Nächte werden besser. Es ist wirklich verrückt.» Sie habe bereits leckere Rezepte gesammelt und in Deutschland nach Lebensmittel-Alternativen gesucht. «In Dubai gibt es auch viel, aber da muss man sehen, was eben schmeckt.» Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic Harrison und den beiden gemeinsamen Töchtern lebt Harrison in Dubai. Das Paar lässt seine Fans und Follower am Familienalltag von «Team Harrison» regelmässig via Social Media teilhaben.