Asche von Motörhead-Legende Lemmy Kilmister kommt nach Wacken

Zudem soll es am Mittwoch dank eines zusätzlichen Programms erstmals einen vollen Festivaltag geben, wenn sich die Tore um 15:30 Uhr öffnen. Mit dabei sind dann auch die Broilers, Phil Campbell And The Bastard Sons, Ankor und Deine Cousine. Als Höhepunkt am Mittwoch sei die Jubiläumsshow der deutschen Metal-Queen Doro (59) geplant, die jetzt auf der Hauptbühne stattfinden wird. Zu den diesjährigen Headlinern gehören die britischen Heavy-Metal-Legenden von Iron Maiden, Megadeth, Heaven Shall Burn, Helloween und eben auch Doro. Den aktualisierten Zeitplan gibt es auf der Festival-Homepage.