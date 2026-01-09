«Aschenbrödel»-Prinz Pavel Trávníček nach Herz-OP auf Intensivstation

Seine Ehefrau Monika Trávníčková (40) brach am Donnerstag ihr Schweigen und wandte sich über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit. «Das Ende des Jahres 2025 und der Beginn des neuen Jahres 2026 waren sehr herausfordernd für uns. Mein Mann ist wiedergeboren worden», schrieb sie auf Facebook zu einem Bild ihres Mannes mit ihrem gemeinsamen Sohn. Nach Informationen der tschechischen Boulevardzeitung «Blesk» handelte es sich bei dem Eingriff um eine vierfache Bypass–Operation im Krankenhaus Na Homolce.