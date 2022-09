Schauspielerin Ashley Greene (35) und ihr Ehemann, der Unternehmer Paul Khoury, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter kam bereits in der vergangenen Woche zur Welt, wie der «Twilight»-Star auf Instagram bestätigte. Zu einem Foto der kleinen Hand des Babys schrieb Greene: «Und einfach so hat sich alles verändert. In einem einzigen Moment kamst du in unsere Welt und alles andere verblasste. Nichts anderes war von Bedeutung.»