Ashley Judd trauert um ihre verstorbene Mutter Naomi

Erst Anfang April gaben Naomi und Wynonna Judd bei den CMT Music Awards ihren Hit «Love Will Build a Bridge» zum Besten. Es war ihr erster TV-Auftritt seit 20 Jahren. Ausserdem kündigten sie eine Tournee unter dem Titel «The Final Tour» an, die im September und Oktober stattfinden sollte. Am Sonntag (1. Mai) sollte ihre Aufnahme in die Country Music Hall of Fame in Nashville gefeiert werden.