Ashton Kutcher bezeichnet Mila Kunis als Inspiration

Der Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher (44) hat einmal mehr öffentlich seine grosse Liebe zu seiner Ehefrau Mila Kunis (38) bekundet. Während eines Interviews beim Digital-Festival OMR 2022 in Hamburg sagte der «Two and a Half Men»-Star über seine Frau und Kollegin: «Sie ist unglaublich, sie hält mich am Boden, sie inspiriert mich.» Die Ehe mit ihr sei die grösste Investition, die er je in seinem Leben gemacht habe. Ausserdem sei Kunis seine beste Freundin.