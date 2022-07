Ashton Kutcher: Bizarre Rückkehr ans «Die wilden Siebziger»-Set

«That ‹90s Show»: Das steckt hinter Netflix› «Die wilden Siebziger»-Ableger

Das Spin-off spielt im Jahr 1995, also gut 15 Jahre nach der Handlungszeit von «Die wilden Siebziger». Im Mittelpunkt steht die Tochter von Eric (Topher Grace, 44) und Donna (Laura Prepon, 42). Sie besucht in den Ferien ihre Grosseltern in Point Place. Wie Ashton Kutcher und Mila Kunis kehren Topher Grace und Laura Prepon in Gastrollen zurück. Auch Kurtwood Smith (79) und Debra Jo Rupp (71) geben sich als Erics Eltern die Ehre. Im Mittelpunkt der Serie steht aber die nächste Generation von Kids in Point Place.