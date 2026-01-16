Ashton Kutcher ist «so stolz» auf Ex-Frau Demi Moore

Demi Moore und Ashton Kutcher lernten sich 2003 kennen und heirateten 2005. Im November 2011 gaben sie ihre Trennung bekannt, die Scheidung wurde rund zwei Jahre später rechtskräftig. Obwohl Moore in ihren 2019 erschienenen Memoiren «Inside Out» behauptete, Kutcher sei ihr untreu gewesen, scheinen die beiden inzwischen wieder ein besseres Verhältnis zu haben. 2020 erklärte Kutcher, dass zwischen ihm und Moore «kein Groll» bestehe. Er sagte zwar, dass sie sich nicht mehr regelmässig treffen, bemühe sich aber, den Kontakt zu Moores drei Töchtern Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31) aufrechtzuerhalten, die sie mit ihrem Ex–Mann Bruce Willis (70) hat.