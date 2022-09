Fast jeder Fan von romantischen Hollywood-Komödien - oder kurz RomComs - hat womöglich schon einmal bemerkt, wie sehr sich die Szenarien dieses Genres oft untereinander ähneln. Denn die als so formelhaft geltenden Filme folgen beinahe immer speziellen Mustern, an dessen Ende natürlich ein Happy End voller Liebe steht. Hollywood-Star Ashton Kutcher (44, «Two and a Half Men») hatte nun in einer neuen Ausgabe seiner Marathon-Training-Serie «Our Future Selves» seinen einstigen Co-Star Natalie Portman (41) aus der RomCom «Freundschaft Plus» zu Gast. Auf dem Laufband platzte Kutcher dann mit einem grossen Geständnis heraus.