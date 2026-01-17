Ashton Kutcher: Tom Ford feuerte ihn wegen seines Gewichts

«Zu dick» mit 81 Kilo

An sein damaliges Gewicht könne er sich noch genau erinnern: 178 Pfund, also rund 81 Kilogramm. Der Designer habe aber eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Fotoshooting gehabt, so Kutcher weiter. Heute könnten beide über den Vorfall lachen. Ford necke ihn noch immer damit und betone bis heute, dass er damals «zu dick» gewesen sei. Daraufhin habe Kutcher nur eine Antwort: «Alter, ich hatte 81 Kilo! Wovon redest du?»