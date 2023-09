Ashton Kutcher tritt als Vorsitzender der Organisation «Thorn» zurück

Später entschuldigte sich das Paar in einem gemeinsamen Video bei Instagram. «Wir sind uns des Schmerzes bewusst, der durch die Charakter–Briefe verursacht wurde, die wir für Danny Masterson geschrieben haben», sagte Kutcher. «Wir unterstützen Opfer [...] und werden das auch in der Zukunft weiter tun», fügte Kunis an. Sie seien von Mastersons Familie gebeten worden, die Briefe zu schreiben, und hätten diese laut der Schauspielerin nicht verfasst, «um die Legitimität des Justizsystems oder die Gültigkeit der Entscheidung der Jury in Frage zu stellen».