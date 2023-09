Ashton Kutcher und Mila Kunis entschuldigen sich für Masterson-Briefe

«Wir unterstützen Opfer»

«Wir sind uns des Schmerzes bewusst, der durch die Charakter–Briefe verursacht wurde, die wir für Danny Masterson geschrieben haben», erklärt Kutcher in einem Instagram–Video an der Seite seiner Ehefrau. «Wir unterstützen Opfer [...] und werden das auch in der Zukunft weiter tun», fügt Kunis an.