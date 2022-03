Ashton Kutcher und Mila Kunis starten Spendenkampagne für die Ukraine

Ehepaar möchte Geflüchteten helfen

Ehemann Kutcher fügt hinzu, dass er den Mut der Menschen in der Ukraine bewundere. Gleichzeitig sei dem Paar auch bewusst geworden, dass die Menschen, die sich in Sicherheit gebracht haben, aktuell Hilfe benötigten. «Die grösste Herausforderung ist im Moment die Logistik. Wir brauchen Unterkünfte und müssen Vorräte und Ressourcen in das Gebiet bringen», so der Schauspieler.