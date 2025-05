Asiatische Küche: Stir-Fry mit Rindfleisch und Udon-Nudeln

Zubereitung (25 Minuten)

1. Das Rindfleisch gegen die Faser in dünne Streifen schneiden und mit Speisestärke, einem Esslöffel Sojasauce und einem Teelöffel Öl marinieren. Die Paprikaschoten putzen und in gleichmässige Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln in schräge Ringe teilen, dabei das Grün vom Weissen trennen. Knoblauch und Ingwer fein hacken.