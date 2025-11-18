Assan wer? Das ist der DFB-Debütant und Torschütze Ouédraogo

Assan Ouédraogo begann seine Karriere in seiner Geburtsstadt beim TuS Union Mülheim. 2014 wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Schalke 04. Bei seinem Profidebüt für die Gelsenkirchener stellte er gleich zwei Rekorde auf. Mit einem Alter von 17 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen war er der jüngste Debütant und Torschütze der Vereinsgeschichte. Wie jetzt im Nationaltrikot traf Assan Ouédraogo also auch auf Schalke gleich beim ersten Einsatz.