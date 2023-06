Verlustängste und Trauer - zentrale Themen der Komödie

So oder so ähnlich lässt sich der Plot von «Asteroid City» zusammenfassen. Dabei kratzt man aber nur an der Oberfläche. Bekanntermassen sind die Werke von Wes Anderson vielschichtig, urkomisch und rütteln neben all dem dunklen Humor auch an den Emotionen. Das trifft auch auf sein neues Werk zu. Denn neben den wirren Geschehnissen, den gewöhnungsbedürftigen Figuren mit den ausgefallenen Namen und der Retro-Optik des in den 1950ern spielenden Films, erforscht Anderson auch die Tiefe des Menschen, seiner Gefühlswelt. Wie unterschiedlich gehen die Menschen mit Trauer um, mit Verlust und Tod? Diese Frage steht im Zentrum. Wie eigentlich immer schafft es der 54-Jährige, mit dem Ensemble aus Hollywoods feinster Schauspielriege, diese doch bedrückenden Themen mit Charme und Sympathie rüberzubringen.