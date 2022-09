Der Nachbau eines Aston Martin DB5, der für die Stunts in «James Bond: Keine Zeit zu sterben» (2021) verwendet wurde, ist am Mittwoch bei Christie's in London versteigert worden. Wie das Auktionshaus mitteilte, wechselte das Kultgefährt, das in einer Actionszene mit Daniel Craig (54) zu Beginn des Films eingesetzt wurde, für 2,92 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 3,26 Millionen Euro) den Besitzer.