«Unglaubliche Leistung»

Aston Villa in der Champions League: Prinz William dankt dem Trainer

Aston Villa, das Lieblingsfussballteam von Prinz William, darf sich in der kommenden Saison in der Königsklasse des Fussballs beweisen. Der royale Fan drückt seine Begeisterung in den sozialen Medien aus.