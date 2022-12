Abendritual mit Dankbarkeitsübung

Abends beschliesst sie den Tag in ihrer Infrarot-Sauna auf, die eine kalte Dusche folgt. «Das ist grossartig für die Entgiftung, um das Immunsystem zu stärken, für die lymphatische Unterstützung und zur Entspannung», schwärmt Macpherson. Danach gibt es einen bestimmten Schlaftee. Im Bett führt das Model zudem ein kleines Ritual durch: «Ich lege meine Hände auf meinen Solar Plexus, denke darüber nach, für was ich dankbar bin an diesem Tag und drifte in friedlichen Schlaf.»