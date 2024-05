Atmen als Kunstform: Kim Kardashian gibt Einblick in Met-Gala-Auftritt

Auch viele weitere Details von Kardashians Auftritt bei der Met Gala enthüllt der von «Vogue» verbreitete Clip. So zeigt sie ihre speziell angefertigten Schuhe ohne Absätze. «Um diese Schuhe zu tragen, muss man sich auf die Zehenspitzen stellen und die ganze Zeit balancieren, indem man seine Wadenmuskeln anspannt», erklärt sie. Auf den Absatz wurde hier verzichtet, damit sich dieser nicht in der Spitzenschleppe verhaken und Kardashian auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art zu Fall bringen konnte.