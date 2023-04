Nach der gestrigen Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg kam im Internet Sorge um Comedy-Star Abdelkarim (41) auf. Es wurde befürchtet, dass sich der Komiker, der zuletzt auch an der RTL-Tanzshow «Let's Dance» teilnahm, ebenfalls unter den Opfern des Angriffs befand, bei dem vier Menschen zum Teil äusserst schwer verletzt wurden. Im Laufe des heutigen Tages gab Abdelkarim jedoch selbst auf Instagram Entwarnung.