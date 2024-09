Atze Schröder: Sein Engagement abseits der Comedy-Bühnen

Für Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Jahren auch Ihre Familiengeschichte, die Sie unter anderem in Ihrer Autobiografie «Blauäugig» thematisiert haben.

Schröder: Bei meinem ersten Podcast–Auftritt hat mich Matze Hielscher dazu gebracht, mehr zu erzählen als ich eigentlich wollte. Und da gab es so viel positives Echo darauf. Und schon zwei Wochen später war ich bei Markus Lanz in der Sendung, wo ich auf Eva Szepesi getroffen bin, die als 15–Jährige in Auschwitz war und den Holocaust überlebt hat. Ihre Tochter ist ungefähr so in meinem Alter und wir sassen bei Lanz nebeneinander und ich dachte, jetzt sitzen hier das Opferkind neben dem Täterkind. Denn mein Vater war als deutscher Wehrmachtsangehöriger eben im weitesten Sinne Täter. Dann gab es diese berühmte Szene, wo ich vor Eva Szepesi gekniet habe, ohne dass ich das geplant hatte, und mich entschuldigt habe.