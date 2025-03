Aubrey Plaza und Jeff Baena schon Monate vor seinem Tod getrennt

«Jeffrey Baena war seit September 2024 von seiner Frau getrennt, als sie nach New York zog», steht demnach in dem Dokument. Weiter heisst es, dass Baena nach der Trennung «beunruhigende Anmerkungen» gegenüber Plaza getätigt habe. Dies habe die Schauspielerin im Oktober «dazu veranlasst, einen Freund anzurufen, damit er das Wohlbefinden ihres Mannes überprüft.» Ab dem Zeitpunkt der Trennung habe sich Baena zudem in Therapie befunden.