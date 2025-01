Aubrey Plazas Ehemann Jeff Baena ist gestorben.

Zusammenarbeit mit seiner Partnerin

Der 1977 in Miami geborene Drehbuchautor und Filmregisseur zog laut «Deadline» nach seinem Abschluss an der NYU Film School nach Los Angeles, um seine Karriere voranzutreiben. Dort wurde er Produktionsassistent für Regisseur und Produzent Robert Zemeckis (72), später arbeitete er als Schnittassistent für Autor und Regisseur David O. Russell (66). Gemeinsam schrieben sie am Drehbuch zu «I Heart Huckabees», einer Filmkomödie aus dem Jahr 2004. Für die Zombiekomödie «Life After Beth» (2014) schrieb Baena das Drehbuch und führte erstmals Regie. In dem Film spielte auch seine Ehefrau und damalige Partnerin Aubrey Plaza mit.