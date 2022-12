Auch «Avatar 3» schon abgedreht, James Cameron plant «Avatar 6 und 7»

In weniger als zwei Wochen startet «Avatar: The Way of Water» in den deutschen Kinos. Regisseur und Oscarpreisträger James Cameron (68) plant insgesamt ganze vier Fortsetzungen zu «Avatar» aus dem Jahr 2009, die im Anschluss an «Avatar 2» in den Jahren 2024, 2026 und 2028 in den Kinos erscheinen sollen.