Auch Beyoncé mischt mit: Travis Scott veröffentlicht neues Album

Travis Scott (32) veröffentlicht am heutigen Freitag (28. Juli) sein viertes Studioalbum. Auf «Utopia» sind weitere berühmte Künstler zu hören - allen voran Beyoncé (41). Der Rapper feierte seine Album-Release-Party am Donnerstagabend in Brooklyn. Sein umstrittener Auftritt in Ägypten war kurzfristig doch noch abgesagt worden.